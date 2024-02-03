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«Алавес» — «Барселона»: Роке получил две жёлтые за 5 минут и оставил гостей в меньшинстве

«Алавес» — «Барселона»: Роке получил две жёлтые за 5 минут и оставил гостей в меньшинстве
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона». Игра проводится в Витории на стадионе «Мендисорроса». Матч начался в 20:30 по московскому времени. Встречу обслуживает бригада судей во главе с Хуаном Мартинесом Мануэро. На момент написания новости гости ведут со счётом 3:1.

Испания - Примера . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 22'     0:2 Гюндоган – 49'     1:2 Омородион – 51'     1:3 Роке Феррейра – 63'    
Удаления: нет / Роке Феррейра – 72'

На 22-й минуте в составе каталонцев голом отметился нападающий Роберт Левандовски. Поляк получил разрезающую передачу от полузащитника сборной Германии Илкая Гюндогана и реализовал выход один на один. На 49-й минуте Гюндоган с передачи Педри удвоил преимущество гостей. Но уже через две минуты хозяева усилиями Саму Омородиона отыграли один мяч. На 63-й минуте Витор Роке, который заменил Гюндогана, восстановил преимущество каталонцев в два мяча.

Отметим, что Роке получил жёлтую карточку на 67-й и 72-й минутах. Бразилец был удалён и оставил каталонцев вдесятером.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
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