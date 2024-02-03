«Алавес» — «Барселона»: Роке получил две жёлтые за 5 минут и оставил гостей в меньшинстве

В эти минуты проходит матч 23-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона». Игра проводится в Витории на стадионе «Мендисорроса». Матч начался в 20:30 по московскому времени. Встречу обслуживает бригада судей во главе с Хуаном Мартинесом Мануэро. На момент написания новости гости ведут со счётом 3:1.
На 22-й минуте в составе каталонцев голом отметился нападающий Роберт Левандовски. Поляк получил разрезающую передачу от полузащитника сборной Германии Илкая Гюндогана и реализовал выход один на один. На 49-й минуте Гюндоган с передачи Педри удвоил преимущество гостей. Но уже через две минуты хозяева усилиями Саму Омородиона отыграли один мяч. На 63-й минуте Витор Роке, который заменил Гюндогана, восстановил преимущество каталонцев в два мяча.
Отметим, что Роке получил жёлтую карточку на 67-й и 72-й минутах. Бразилец был удалён и оставил каталонцев вдесятером.
- 3 февраля 2024
-
23:17
-
23:01
-
22:54
-
22:44
-
22:42
-
22:35
-
22:26
-
22:24
-
22:18
-
22:15
-
22:13
-
22:04
-
21:55
-
21:54
-
21:53
-
21:41
-
21:40
-
21:35
-
21:32
-
21:27
-
21:19
-
21:16
-
21:03
-
20:57
-
20:47
-
20:45
-
20:43
-
20:39
-
20:27
-
20:21
-
20:14
-
20:08
-
20:06
-
20:01
-
19:58