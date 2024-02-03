«Алавес» — «Барселона»: Роке получил две жёлтые за 5 минут и оставил гостей в меньшинстве

В эти минуты проходит матч 23-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона». Игра проводится в Витории на стадионе «Мендисорроса». Матч начался в 20:30 по московскому времени. Встречу обслуживает бригада судей во главе с Хуаном Мартинесом Мануэро. На момент написания новости гости ведут со счётом 3:1.

На 22-й минуте в составе каталонцев голом отметился нападающий Роберт Левандовски. Поляк получил разрезающую передачу от полузащитника сборной Германии Илкая Гюндогана и реализовал выход один на один. На 49-й минуте Гюндоган с передачи Педри удвоил преимущество гостей. Но уже через две минуты хозяева усилиями Саму Омородиона отыграли один мяч. На 63-й минуте Витор Роке, который заменил Гюндогана, восстановил преимущество каталонцев в два мяча.

Отметим, что Роке получил жёлтую карточку на 67-й и 72-й минутах. Бразилец был удалён и оставил каталонцев вдесятером.