«Жирона» — «Реал Сосьедад»: Захарян начнёт матч на скамейке запасных

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Сегодня, 3 февраля, состоится матч 23-го тура испанской Примеры «Жирона» — «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Матч начнётся в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада судей во главе с Хесусом Хилем Мансано. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Жирона»: Гассанига, Коуту, Э. Гарсия, Блинд, Гутьеррес, А. Гарсия, Эррера, Мартин, Цыганков, Савио, Порту.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Субельдия, Галан, Пачеко, Одриосола, Туррьентес, Субименди, Мендес, Оярсабаль, Бекер, Силва.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который начнёт матч на скамейке запасных.

На данный момент после 22 сыгранных матчей испанской Примеры «Жирона» располагается на втором месте с 55 очками. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке с 36 очками.