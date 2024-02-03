«Барселона» высмеяла судью, который удалил Роке в матче с «Алавесом»

Испанская «Барселона» высмеяла главного арбитра матча 23-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:3) Хуана Мартинеса Мунуэру, который удалил игрока команды Витора Роке.

«LOL (эта аббревиатура используется для выражения смеха или веселья. – Прим. «Чемпионата»)», — написала пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, Роке появился в матче на 59-й минуте и на 63-й минуте забил третий мяч каталонцев. На 67-й минуте Витор получил «горчичник» за отмашку, а на 72-й минуте вторую жёлтую за подножку, после чего был удалён с поля.

«Барселона» занимает третью строчку в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 50 очков в 23 встречах. «Алавес» имеет в собственном активе 26 очков. Он занимает 12-ю позицию.