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Бертран Траоре разорвёт контракт с «Астон Виллой» ради перехода в испанский клуб

Бертран Траоре разорвёт контракт с «Астон Виллой» ради перехода в испанский клуб
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Экс-нападающий лондонского «Челси» Бертран Траоре близок к переходу в «Вильярреал». Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители африканского футболиста договорились с боссами бирмингемцев о досрочном расторжении контракта. Сразу после этого атакующий игрок подпишет трудовое соглашение с «Вильярреалом».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Траоре выступает за «Астон Виллу» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за бирмингемцев всего шесть неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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