Кубок африканских наций, 3 февраля: результаты игрового дня

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3 февраля прошли два матча четвертьфиналов Кубка африканских наций. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.

3 февраля, результаты игрового дня:

Кабо-Верде — ЮАР 0:0 (1:2 — пенальти).

Мали — Кот-д'Ивуар 1:2.

Полуфинальные матчи Кубка Африки запланированы на 7 февраля: Нигерия — ЮАР, ДР Конго — Кот-д'Ивуар. Игры пройдут в 20:00 и в 23:00 мск соответственно.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0, пен. 4:2.

В 2024 году Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи турнира проводятся на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).

Дидье Дрогба завёл трибуны на Кубке Африки: