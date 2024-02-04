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Определились все пары полуфинала Кубка африканских наций

Определились все пары полуфинала Кубка африканских наций
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Завершился второй игровой день 1/4 финала Кубка африканских наций. По его итогам определились все полуфиналисты турнира и стали известны все пары этой стадии турнира.

Кубок Африки. 1/2 финала.

Нигерия — ЮАР;
ДР Конго — Кот-д'Ивуар.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0, пен. 4:2.

В 2024 году Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи турнира проводятся на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).

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