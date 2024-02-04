Тренер «Жироны» получил красную в матче с «Реалом Сосьедад» и пропустит игру с «Реалом»

Главный тренер «Жироны» Анхель Мигель получил красную карточку в матче 23-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (0:0) и пропустит игру 24-го тура чемпионата с мадридским «Реалом». Мичел получил красную карточку на 89-й минуте из-за неспортивного поведения.

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На данный момент после 23 сыгранных матчей испанской Примеры «Жирона» располагается на втором месте с 56 очками. «Реал Сосьедад» после такого же количества проведённых игр находится на шестой строчке с 37 очками. При этом лидером чемпионата является мадридский «Реал» с 57 очками после 22 сыгранных матчей. Ближайшими преследователем «сливочных» кроме «Жироны» является «Барселона» с 50 очками.