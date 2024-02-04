Тренер «Реала Сосьедад» Альгуасиль высказался о возможном переходе в «Барселону»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Барселону» по окончании сезона в связи с уходом Хави.

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«Это то, что не мне обсуждать. Я могу сказать, что Хави – идеальный тренер для «Барселоны», и им будет трудно найти кого-то вроде него. Я полностью уважаю его.

Я нахожусь в лучшем клубе, в котором только мог быть. Я чувствую, что меня очень высоко ценят, и я рад быть в «Реале Сосьедад».

Что я хочу сделать, так это продолжить творить историю здесь: мой контракт заканчивается в 2025 году, и, я надеюсь, что смогу подписать новое соглашение. Я должен это заслужить, но я никогда не буду более счастливым где-либо, кроме как здесь», – приводит слова Альгуасиля Marca.

Отметим, «Реал Сосьедад», за который выступает российский хавбек Арсен Захарян, после 23 туров занимает шестое место в Ла Лиге, имея в активе 37 очков. «Барселона» располагается на третьем месте с 50 баллами.

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