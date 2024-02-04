Агент рассказал о возможности перехода сербских футболистов в чемпионат России

Футбольный агент Боян Остоич рассказал о вероятности летних трансферов сербских футболистов Николы Максимовича и Велько Шимича в Россию.

«Шимич и Максимович сейчас не на рынке, они только летом подписались со своими клубами. О возможном переходе в Россию можно будет говорить с июля», — приводит слова Остоича «РБ Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе российских клубов к 32-летнему защитнику Николе Максимовичу и 28-летнему вингеру Велько Шимичу (предложение по нему делали «Крылья Советов»). Максимович летом перешёл в турецкий «Хатайспор», Шимич перебрался в кипрскую «Омонию».

Никола Максимович в нынешнем сезоне провёл за «Хатайспор» 10 матчей, Интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 600 тыс. Велько Шимич вышел на поле во всех турнирах в составе «Омонии» 23 раза, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи. Стоимость оценивается в € 1,4 млн.

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