Капитан «Атлетико» Коке рассказал о своём будущем перед дерби с «Реалом»

Капитан мадридского «Атлетико» Коке ответил на вопрос о своём будущем в команде Диего Симеоне в преддверии дерби с мадридским «Реалом» в рамках 23 тура Ла Лиги.

«Может ли нынешний сезон стать для меня последним здесь? Я не знаю. Это хороший вопрос. Но сейчас я думаю только о предстоящей игре с «Реалом». Мы обсудим продление моего контракта, когда настанет время», – приводит слова Коке Movistar.

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Отметим, испанский полузащитник до сих пор не договорился с клубом о продлении контракта. Действующее соглашение истекает 30 июня.

32-летний игрок выступает за «Атлетико» на протяжении всей своей карьеры. На счету Коке более 600 матчей за «матрасников» во всех турнирах с момента дебюта за первую команду в 2009 году.

За первую команду «матрасников» во всех турнирах Коке забил 47 мячей и отдал 114 результативных передач. Испанский хавбек является лучшим в истории клуба по количеству голевых передач.

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