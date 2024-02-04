Килиан Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие для перехода в клуб

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе перед подписанием контракта с «Реалом» выдвинул «сливочным» единственное условие.

Нападающий хотел бы сыграть за сборную Франции на Олимпиаде в Париже, сообщает ESPN.

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По данным источника, это важная часть переговоров о переходе игрока в «Реал». Олимпиада не входит в календарь ФИФА, потому игроки должны получить разрешение от клубов. Килиан перед подписанием контракта с мадридской командой требует одобрения на участие в данном турнире.

Как сообщалось ранее, футболист планирует покинуть клуб и перейти в «Реал» как свободный агент после завершения сезона.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и записал на свой счёт шесть результативных передач.

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе