Названо имя новой звезды, которую «ПСЖ» готов приобрести вместо Килиана Мбаппе

Французский «Пари Сен-Жермен», состав которого, вероятнее всего, покинет главная звезда клуба Килиан Мбапппе, нашёл замену форварду.

Как сообщает известный французский журналист Лауренс Жульен, парижане на место уходящего Мбаппе хотят приобрести нападающего «Милана» Рафаэла Леау. При этом детали возможного перехода пока не уточняются.

Напомним, вчера ряд источников сообщили о том, что Мбаппе близок к подписанию контракта с мадридским «Реалом» на правах свободного агента.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «россонери» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

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