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Автор победного гола Кот-д'Ивуара пропустит полуфинал КАН из-за празднования

Автор победного гола Кот-д'Ивуара пропустит полуфинал КАН из-за празднования
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3 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка африканских наций между национальными сборными Мали и Кот-д'Ивуара. Ивуарийцы одержали волевую победу в дополнительное время с победным голом на 120+2-й минуте, при этом «слоны» добились нужного результата, играя с 43-й минуты встречи в численном меньшинстве.

Автором победного гола сборной Кот-д'Ивуара стал 20-летний нападающий французского «Реймса» Умар Диаките. При этом игрок не сможет принять участие в полуфинале Кубка африканских наций, в который вывел свою команду: во время празднования гола он снял футболку и получил за неспортивное поведение жёлтую карточку, которая стала для него второй, что привело к удалению.

Соперником Кот-д'Ивуара в 1/2 финала КАН станет сборная ДР Конго, ранее победившая Гвинею со счётом 3:1.

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