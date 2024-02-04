«Они доминируют во всех аспектах игры». Микель Артета — о матче АПЛ с «Ливерпулем»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о грядущем матче 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится сегодня, 4 февраля.

«Что нам нужно сделать в этом матче, так это сыграть так, как мы играли в последних двух матчах с ними. Также нам необходимо быть эффективными в тех областях, которые решат исход игры. Я очень взволнован, всегда интересно готовиться к игре с «Ливерпулем». Они очень хорошо, они доминируют во всех аспектах игры. Однако мы играем дома, и я чувствую, что здесь царят позитив и энтузиазм», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

После 22 туров «Арсенал» набрал 46 очков и занимает третье место. После аналогичного количества игр в АПЛ «Ливерпуль» заработал 51 очко и расположился на первой строчке.