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«Они доминируют во всех аспектах игры». Микель Артета — о матче АПЛ с «Ливерпулем»

«Они доминируют во всех аспектах игры». Микель Артета — о матче АПЛ с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о грядущем матче 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится сегодня, 4 февраля.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что нам нужно сделать в этом матче, так это сыграть так, как мы играли в последних двух матчах с ними. Также нам необходимо быть эффективными в тех областях, которые решат исход игры. Я очень взволнован, всегда интересно готовиться к игре с «Ливерпулем». Они очень хорошо, они доминируют во всех аспектах игры. Однако мы играем дома, и я чувствую, что здесь царят позитив и энтузиазм», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

После 22 туров «Арсенал» набрал 46 очков и занимает третье место. После аналогичного количества игр в АПЛ «Ливерпуль» заработал 51 очко и расположился на первой строчке.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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