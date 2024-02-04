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Андрей Фёдоров оценил выступление сборной Узбекистана на Кубке Азии

Андрей Фёдоров оценил выступление сборной Узбекистана на Кубке Азии
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Бывший футболист сборной Узбекистана Андрей Фёдоров поделился мнением о выступлении узбекистанской национальной команды на Кубке Азии, где она дошла до 1/4 финала этого турнира.

«Скажу так: на пятёрку Кубок Азии для Узбекистана оценить нельзя, но выступили очень достойно. К сожалению, не получалось посмотреть матчи. Только один раз Узбекистан выходил в полуфинал — в 2011 году. Тогда крупно проиграли Австралии. Поэтому сейчас четвертьфинал тоже успех. Оказались в компании хороших команд и неплохо выступили. Конечно, всегда хочется лучше», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в 1/4 финала Кубка Азии сборная Узбекистана в послематчевой серии пенальти со счётом 3:2 уступила Катару (основное время — 1:1).

Кубок Азии . 1/4 финала
03 февраля 2024, суббота. 18:30 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
3 : 2
Узбекистан
1:0 Юсупов – 27'     1:1 Хамробеков – 59'    
Турнирная сетка Кубка Азии
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