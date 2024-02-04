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«Это не станет для нас проблемой». Почеттино — о переходе нападающего Брои в «Фулхэм»

«Это не станет для нас проблемой». Почеттино — о переходе нападающего Брои в «Фулхэм»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал переход нападающего «синих» Армандо Брои в «Фулхэм» на правах аренды.

«Да, для нас важно сохранить игровую дисциплину после ухода Брои, но сейчас у нас есть Нкунку. До этого, в течение шести или семи месяцев Нкунку не мог играть. Это не станет для нас проблемой [уход Брои]», — приводит слова Почеттино Football.London.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Почеттино рассчитывал на покупку «Челси» нападающего в период открытия январского трансферного окна, однако этого не произошло. На текущий момент в стане лондонского клуба два номинальных нападающих — Николас Джексон и Дейвид Вашингтон.

В нынешнем сезоне Броя принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Албанский футболист будет выступать в составе «Фулхэма» до конца нынешнего сезона.

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