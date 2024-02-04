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Стали известны планы игрока «Барселоны» Левандовского на свою дальнейшую карьеру

Стали известны планы игрока «Барселоны» Левандовского на свою дальнейшую карьеру
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35-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски планирует продолжить карьеру в каталонском клубе, однако для футболиста важно, чтобы руководство сине-гранатовых могло предложить ему сильный спортивный проект. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, боссы «Барселоны» также изъявляют желание сохранить польского нападающего в команде как минимум до конца его действующего контракта, рассчитанного до лета 2026 года. В каталонском клубе отмечают хорошую физическую форму Левандовского и низкую травматичность.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Подчёркивается, что в случае, если сам нападающий сообщит руководству сине-гранатовых о желании перейти в другой клуб, оно не станет воспрепятствовать из уважения к Левандовскому.

В нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и шестью результативными передачами.

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