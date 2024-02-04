«Локомотив» поздравил Илью Лантратова с рождением дочери

Московский «Локомотив» в социальных сетях поздравил голкипера Илью Лантратова с рождением дочери.

«Илья Лантратов стал папой! У нашего вратаря и его супруги родилась дочь, малышку назвали Василиса.

Поздравляем молодых родителей с пополнением и желаем крепкого здоровья всей семье!» — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Илья Лантратов провёл 18 матчей. Также на счету голкипера две игры в Фонбет Кубке России.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Локомотив» встретится с «Динамо» 3 марта.