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Стал известен состав «Локомотива» на матч с казахстанским «Кайратом»

Сегодня, 4 февраля, состоится контрольный матч московского «Локомотива» с казахстанским «Кайратом». Матч пройдёт на поле №3 у стадиона «Абу Дхаби Крикет» в ОАЭ. Встреча состоится в формате 2 таймов по 45 минут. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Ненахов, Митай, Карпукас, Миранчук, Тикнизян, Пиняев, Сулейманов.

Данная встреча станет четвёртой товарищеской игрой «Локомотива» на зимних сборах в ОАЭ.

Ранее, 31 января, в контрольном матче железнодорожники обыграли «Урал» со счётом 4:2. В той встрече дублями отметились защитник Наир Тикнизян и нападающий Вадим Раков.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 31 очко и на текущий момент занимает четвёртое место.