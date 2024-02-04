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Стал известен состав «Локомотива» на матч с казахстанским «Кайратом»

Стал известен состав «Локомотива» на матч с казахстанским «Кайратом»
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Сегодня, 4 февраля, состоится контрольный матч московского «Локомотива» с казахстанским «Кайратом». Матч пройдёт на поле №3 у стадиона «Абу Дхаби Крикет» в ОАЭ. Встреча состоится в формате 2 таймов по 45 минут. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
04 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив
Москва, Россия
1-й тайм
0 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Ненахов, Митай, Карпукас, Миранчук, Тикнизян, Пиняев, Сулейманов.

Данная встреча станет четвёртой товарищеской игрой «Локомотива» на зимних сборах в ОАЭ.

Ранее, 31 января, в контрольном матче железнодорожники обыграли «Урал» со счётом 4:2. В той встрече дублями отметились защитник Наир Тикнизян и нападающий Вадим Раков.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 31 очко и на текущий момент занимает четвёртое место.

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