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Новичок «Локомотива» Ньямси: Головина определённо можно назвать звездой

Новичок «Локомотива» Ньямси: Головина определённо можно назвать звездой
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Новичок «Локомотива» Жерзино Ньямси, который перешёл из французского «Страсбурга», высказался о российских футболистах в Лиге 1.

«О Кузяеве я особо ничего не слышал, не знаю его. А вот Головин — отличный игрок, на хорошем счету в «Монако». Его определённо можно назвать звездой. Хорошие характеристики, качество, скорость, дриблинг и удар. Безусловно, это игрок, заслуживающий внимания», — приводит слова Ньямси «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив» объявил о трансфере 27-летнего защитника из «Страсбурга» в четверг, 1 февраля. Срок контракта Ньямси с железнодорожниками рассчитан на 3,5 года.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.

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