Тренер «Интера» Индзаги назвал преимущество «Ювентуса» в борьбе за титул чемпиона Серии А

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о грядущем матче 23-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом», который состоится сегодня, 4 февраля.

«Мы много раз играли с «Ювентусом» и даже встречались в финале. У каждого из них была своя история. Сегодня будет равная игра, нам нужно быть осторожными и следить друг за другом. Покрытие поля будет иметь большое значение.

Борьба за титул чемпионов Италии? У «Ювентуса» есть преимущество, поскольку он проводит всего одну игру в неделю, нет смысла отрицать это. Но и много говорить об этом также не имеет смысла, потому что мы и так знаем об этом, а также довольны нашем путём в Лиге чемпионов», — приводит слова Индзаги Inter Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 21 тура чемпионата Италии «Интер» набрал 54 очка и занимает первое место. В свою очередь, после 22 игр Серии А «Ювентус» заработал 53 очка и расположился на второй строчке.

Матч «Интер» — «Ювентус» начнётся в 22:45 мск.