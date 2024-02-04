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Палмер забил 12-й гол за «Челси», экс-хавбек «Ман Сити» — лучший бомбардир лондонцев

Палмер забил 12-й гол за «Челси», экс-хавбек «Ман Сити» — лучший бомбардир лондонцев
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер отметился забитым мячом в ворота «Вулверхэмптона» в матче 23-го тура АПЛ. Этот гол стал для 21-летнего хавбека 12-м в составе лондонской команды в нынешнем сезоне. На данный момент молодой игрок является лучшим бомбардиром «Челси» во всех турнирах. Палмер опережает нападающего «синих» Николаса Джексона на четыре гола.

Матч 23-го тура между «Челси» и «Вулверхэмптоном» проходит в эти минуты. После первого тайма «аристократы» уступают — 1:2.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 4
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Палмер – 19'     1:1 Кунья – 22'     1:2 Дисаси – 43'     1:3 Кунья – 63'     1:4 Кунья – 82'     2:4 Тьяго Силва – 86'    

Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». Он перешёл в «Челси» в пocледний день летнего трансферного окна за € 47 млн. В нынешнем сезоне хавбек провёл за лондонцев 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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