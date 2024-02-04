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«Локомотив» разгромил «Кайрат» со счётом 4:1 в контрольном матче

«Локомотив» разгромил «Кайрат» со счётом 4:1 в контрольном матче
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Сегодня, 4 февраля, прошёл контрольный матч московского «Локомотива» с казахстанским «Кайратом». Команды играли на поле №3 у стадиона «Абу Дхаби Крикет» в ОАЭ. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. «Локомотив» разгромил «Кайрат» со счётом 4:1.

В начале первого тайма, на 12-й минуте, Сергей Пиняев открыл счёт в матче, выведя «Локомотив» вперёд. Вскоре, на 21-й минуте, Марио Митай удвоил преимущество железнодорожников. Уже на 36-й минуте Тимур Сулейманов забил третий гол «Локомотива», сделав счёт разгромным. В конце первой половины, на 41-й минуте, Вячеслав Швырёв отыграл один мяч. В концовке встречи, на 86-й минуте, Владислав Сарвели забил четвёртый гол железнодорожников, установив окончательный счёт матча — 4:1.

Данная встреча стала четвёртой товарищеской игрой «Локомотива» на зимних сборах в ОАЭ. Ранее, 31 января, в контрольном матче железнодорожники обыграли «Урал» со счётом 4:2. В той встрече дублями отметились защитник Наир Тикнизян и нападающий Вадим Раков.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 31 очко и на текущий момент занимает четвёртое место.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
04 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив
Москва, Россия
Окончен
4 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Пиняев – 12'     2:0 Митай – 21'     3:0 Сулейманов – 36'     3:1 Швырёв – 40'     4:1 Морозов – 87'    
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