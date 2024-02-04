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Александр Головин прокомментировал ничью в матче «Монако» с «Гавром»

Александр Головин прокомментировал ничью в матче «Монако» с «Гавром»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о ничьей в матче 20-го тура французской Лиги 1 с «Гавром» (1:1), за который выступает Далер Кузяев.

Франция - Лига 1 . 20-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Бен-Йеддер – 63'     1:1 Фофана – 65'    

«Как и в матче первого круга, когда мы сыграли с ними 0:0, преимущество было на нашей стороны. Можно сказать, что чем-то эти две игры оказались похожи. И тогда, и сегодня мы имели больше моментов, много атаковали и созидали, вполне можно было забивать ещё. Должны были ещё до перерыва открывать счет.

Во втором тайме всё-таки забили, но практически тут же ошиблись при стандарте. Считаю, наиграли больше, чем на ничью, но в итоге 1:1. Общались ли с Далером Кузяевым? Да, перекинулись парой фразой, ничего особенного. Но мы в принципе всегда на связи, поэтому нам не нужно ждать игр между собой, если хотим пообщаться», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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