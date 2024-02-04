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«Зенит» показал Вендела на сборах команды в Катаре

«Зенит» показал Вендела на сборах команды в Катаре
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Санкт-петербургский «Зенит» показал полузащитника команд Вендела на сборах клуба в Катаре.

«Сегодня состоялась приятная встреча. Какие варианты?», — написала пресс-служба клуба.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале «Зенита».

Напомним, ранее Sport24 сообщил, что бразилец Вендел не приехал на второй зимний сбор «Зенита», который начался 1 февраля в Дохе (Катар).

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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