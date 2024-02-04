Источник: Курбан Бердыев получил предложение от иранского «Персеполиса»

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев, недавно объявивший об уходе с данного поста, может возглавить иранский «Персеполис». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, Бердыев с большой долей вероятности не станет главным тренером сборной Азербайджана, с которой специалиста связывали ранее. Сообщается, что у Бердыева есть предложение от иранского «Персеполиса».

Напомним, «Динамо» объявило, что Бердыев покинет команду в среду, 31 января. Специалист покинул должность по собственному желанию. Отмечалось, что Курбан Бердыев продолжит готовить команду к весенней части сезона-2023/2024 до назначения нового главного тренера.

Махачкалинское «Динамо» под руководством Бердыева возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2023/2024, набрав 37 очков за 20 матчей.