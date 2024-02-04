Тренер «Динамо» Личка назвал позицию, которую он хотел бы усилить в команде

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможных новичках, а также назвал позицию в команде, которую он бы хотел усилить в зимнее трансферное окно. Напомним, бело-голубые всё ещё не совершили ни одного трансфера в текущее окно.

«Если никто не уйдет — это уже большой плюс. Спрос на наших игроков есть, поэтому хорошо, что мы сохранили состав. Что касается приобретений, то самое главное — качество. Взять просто кого-то для количества, чтобы он получал деньги и сидел на скамейке запасных — такого нам не надо. Не скрою, я бы хотел получить левого защитника для конкуренции Скопинцева. И ему бы это тоже пошло на пользу», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» предложил за переход защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева € 6 млн. При этом отмечалось, что московский клуб планирует выручить за футболиста € 14 млн.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне. Команда Марцела Лички набрала 32 очка после 18 матчей чемпионата. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе сине-бело-голубых 36 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «Краснодар», набравший 38 очков за 18 встреч.