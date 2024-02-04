«Лучше забрать манекен, чем игрока, который не будет играть». Личка – о трансферах на вход

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему московская команда никого не подписала в зимнее трансферное окно.

«Почему нет трансферов? Наилучшим вариантом был тот, когда вся команда остаётся и никто не уходит. Это большой плюс. На многих наших игроков есть спрос, но они остались — и это очень хорошо.

Нам нужен качественный игрок, который даёт хорошую конкуренцию и уровень команде. А подписать футболиста, который будет доволен, что оказался в «Динамо», и будет сидеть вместе со мной на скамейке, получать зарплату — нет. Я лучше приглашу в команду молодых, как Виктор Окишор и Егор Назаренко, буду работать с ними, потому что уверен: они хотят показать себя в «Динамо». Мне нужен «голодный» игрок, а не тот, кто будет доволен собой и не будет играть. Лучше уж забрать манекен с поля», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Динамо» располагается на третьем месте с 32 очками. При этом динамовцы на зимних сборах победили «Слован» (2:1), «Аль-Вакру» (9:2), «Ботев» (3:2) и сыграли вничью с «Канвоном» (2:2).