«Арсенал» выиграл три матча в АПЛ подряд

В воскресенье, 4 февраля, «Арсенал» на домашней арене добыл уверенную победу у «Ливерпуля» со счётом 3:1 в матче 23-го тура чемпионата Англии. Таким образом, «канониры» выиграли три матча в АПЛ подряд. Общий счёт – 10:2.

Последний раз «Арсенал» проигрывал в воскресенье, 7 января, в домашнем матче Кубка Англии со всё тем же «Ливерпулем» (0:2). С того момента лондонцы обыгрывали следующие команды: «Кристал Пэлас» (5:0), «Ноттингем Форест» (2:1) и «Ливерпуль» (3:1).

На данный момент подопечные Артеты занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков после 23 матчей. Отставание «канониров» от лидирующего «Ливерпуля» — два очка.

Свой следующий матч «Арсенал» проведёт в воскресенье, 11 февраля. Команда Артеты на выезде встретится с «Вест Хэмом» в рамках 24-го тура АПЛ. Начало игры — в 17:00 мск.