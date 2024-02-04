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Рой Кин – об игре «Ливерпуля» в матче с «Арсеналом»: пивная команда

Рой Кин – об игре «Ливерпуля» в матче с «Арсеналом»: пивная команда
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру «Ливерпуля» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:3).

«Интенсивность игры «Ливерпуля» с первой до последней минуты была плохой. Они напоминали защищающуюся пивную команду», — приводит Кина BBC.

Напомним, забитыми мячами в этой игре отметились Букайо Сака, Габриэл Магальянс (забил в свои ворота), Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард. На данный момент после результата этого матча лондонский «Арсенал» набрал 49 очков и поднялся на второе место в таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Сити», у которого 46 очков за 21 игру. «Ливерпуль» же остался на первой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 51 очко за 23 игры.

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