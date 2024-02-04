«ПСЖ» рассматривает Виктора Осимхена в качестве замены Мбаппе

Французский «ПСЖ» рассматривает нападающего итальянского «Наполи» Виктора Осимхена в качестве замены игроку команды Килиану Мбаппе, который скорее всего перейдёт в мадридский «Реал», сообщает журналист Джейсон Бёрт в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, неаполитанцы продлили трудовое соглашение с Осимхеном до лета 2026 года, но при этом нигерийский футболист заявил, что может покинуть клуб уже летом. В нынешнем сезоне Виктор сыграл за «Наполи» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восьмью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет € 110 млн.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент мадридского клуба Флорентино Перес уже сообщил тренерскому штабу, что Мбаппе присоединится к команде грядущим летом.