«Приходи, сыграем один на один на 10 тысяч фунтов». Мудрик ответил на критику фаната

Вингер «Челси» Михаил Мудрик отреагировал на критику одного из болельщиков «синих», ответив ему в личных сообщениях в одной из социальных сетей. Фанат поделился подробностями переписки со звездой лондонской команды, опубликовав скриншоты.

— Что за ерунда происходит? Ты забыл, как играть в футбол? Когда ты на поле, мы как будто вдесятером. Может, тебе стоит потренироваться играть один на один?

— Приходи, сыграем один на один на 10 тысяч фунтов.

— Я готов тебе сам платить за каждый гол. Я болею за «Челси» и общаюсь с игроками, чтобы помочь решить их проблемы. Ты серьёзно?

— Ты хорошо разбираешься в футболе?

— Забей в матче с «Эвертоном», пожалуйста.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе прошлого года за € 70 млн. В этом сезоне вингер провёл за «синих» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.