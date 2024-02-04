Салихова: Руй Витория – кандидат номер 1 в «Спартак», должен опережать Карпина и Черчесова

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала увольнение бывшего тренера красно-белых Руя Витории с поста главного тренера сборной Египта после вылета в 1/8 финала Кубка африканских наций от национальной команды ДР Конго (1:1 и 7:8 по серии пенальти), также упомянув тренера «Ростова» Валерия Карпина, а также бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова.

«После увольнения из сборной Египта, считаю, что Руй Витория — кандидат номер 1 в «Спартак», который точно должен опережать в шорт-листах Карпина и Черчесова. Рую Витории надо обязательно дать второй шанс в «Спартаке».

Я обеими руками «за», потому что этот гештальт у болельщиков должен закрыться. Тем более сейчас португальский спортивный директор и португальский скаут из той же системы. Будет мега весело», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, Витория возглавил Египет летом 2022 года. Сборная под его руководством провела 18 матчей, в которых одержала победу в 12 матчах, четыре раза сыграла вничью и два раза проиграла. Ранее Витория возглавлял московский «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.