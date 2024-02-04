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Египетская футбольная ассоциация уволила Руя Виторию с поста тренера сборной

Египетская футбольная ассоциация уволила Руя Виторию с поста тренера сборной
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Египетская футбольная ассоциация (EFA) уволила Руя Виторию с должности главного тренера сборной после вылета в 1/8 финала Кубка африканских наций от национальной команды ДР Конго (1:1 и 7:8 по серии пенальти).

«Совет директоров ассоциации по итогам заседания, на котором обсуждалось выступление команды на Кубке африканских наций, решил расстаться с португальским специалистом и его помощниками. На временной основе сборную возглавил Мохамед Юссеф, начата процедура поиска иностранного специалиста, который должен будет занять должность», — сообщает EFA.

Витория возглавил Египет летом 2022 года и с тех пор под его руководством сборная сыграла 18 матчей, в которых одержала победу в 12 матчах, четыре раза сыграла вничью и два раза проиграла.

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