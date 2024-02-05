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«Ювентус» нанёс первый удар в створ ворот «Интера» на 72-й минуте

«Ювентус» нанёс первый удар в створ ворот «Интера» на 72-й минуте
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Завершился центральный матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Интер» добыл минимальную победу — 1:0.

Италия - Серия А . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Гатти – 37'    

«Ювентусу» впервые в матче удалось попасть в створ ворот «Интера» лишь на 72-й минуте. После передачи Федерико Кьезы по воротам Яна Зоммера неопасно пробивал форвард «бьянконери» Душан Влахович. До этого эпизода «Ювентус» бил по воротам миланцев 12 раз, однако все они пришлись мимо створа. «Интер», в свою очередь, угрожал воротам Войцеха Щенсного 14 раз. Лишь два из этих удара пришлись в створ.

Миланцы занимают первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 57 очков после 22 матчей. «Ювентус» находится на второй строчке, заработав 53 очка после 23 игр.

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