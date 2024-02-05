«Аль-Хиляль» включился в борьбу за Мохамеда Салаха

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает TodoFichajes, саудовский «Аль-Хиляль» заинтересован в приобретении игрока и включился в борьбу за футболиста.

Ранее сообщалось об интересе саудовского «Аль-Иттихада» к Салаху.

Напомним, египетский футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Мохамед Салах сыграл за английскую команду 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 65 млн.

На данный момент мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. В активе команды Юргена Клоппа 51 очко в 23 матчах.

Мохамед Салах забил пенальти с помощью удачи и спины вратаря: