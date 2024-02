«Я бы доверил ему свою жизнь!» В «Ливерпуле» зажигается новая звезда

В матче между «Ливерпулем» и «Челси», состоявшемся в последний день января, совершенно потрясающее впечатление произвёл молодой правый защитник «красных» Конор Брэдли. 20-летний игрок разрывал на своём фланге всех, кто попадался на его пути – Бена Чилуэлла, Рахима Стерлинга, Бенуа Бадьяшиля, Михаила Мудрика. Малоизвестный широкому кругу болельщиков североирландец порвал бы в этот вечер любого с таким уровнем игры.

Брэдли забил победный гол «Ливерпуля» и сделал две голевые передачи. И это в своём втором матче за карьеру в АПЛ! Кстати, в первом с «Борнмутом» 10 днями ранее Конор тоже совершил результативное действие – голевой пас на Диогу Жоту.

Всего же за 67 минут в игре с «Челси» Брэдли совершил 64 касания мяча, отдал четыре паса под удар (лучший результат в составах обеих команд), выиграл 8 из 13 единоборств, совершил три отбора мяча и заработал на себе четыре фола. На послематчевой пресс-конференции главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу пришлось отвечать на вопросы конкретно о Коноре, включая довольно оригинальный – знал ли он, что североирландец настолько хорош.

«Да, я знаю об этом уже довольно давно, потому что в моём левом ухе Пеп Лейндерс, а в правом – Витор Матуш, – с долей юмора ответил Клопп, намекая на своих ассистентов. – Помню, Пеп сидел у меня в кабинете и говорил: «Я бы доверил ему свою жизнь!» (дословно тренер произнёс: I’d put both hands in fire for him! – Прим. «Чемпионата») Я влюбился в него с первого дня, меня не нужно было долго убеждать. Дело в том, что Конор очень хорошо показал себя в предсезонке, очень хорошо выступил в аренде в «Болтоне». Он возвращается, выглядит лучшим в предсезонке – вау! – и затем выбывает на четыре-пять месяцев с такими проблемами, которые бывают только у молодых людей. Но, слава богу, время всё исправит… С тех пор как он вернулся, наблюдать за ним одно удовольствие. Это всё заслуга академии».

Говоря о проблеме Брэдли, Клопп имел в виду травму спины. Конор пропустил из-за неё четыре с небольшим месяца – лечился с июля по ноябрь 2023-го. Впервые в нынешнем сезоне североирландец сыграл в самом конце осени, выйдя на замену во встрече группового этапа Лиги Европы с австрийским ЛАСКом. После этого стал регулярно появляться на поле в разных турнирах. На сегодняшний день у правого защитника девять матчей – три в Кубке лиги, по два в АПЛ, Кубке Англии и Лиге Европы. Шесть раз Клопп включал Брэдли в стартовый состав. Конор уже набрал 1+5 по системе «гол+пас», сделав также две голевые передачи в игре с «Норвичем» в Кубке Англии. Сумасшедшая результативность для штатного разрушителя.

Конор Брэдли в «Ливерпуле» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Однако Брэдли дебютировал за «Ливерпуль» не в этом сезоне. У североирландца уже 14 матчей за главную команду «красных», в которых он набрал 1+6. Клопп начал подпускать молодого защитника ещё в сезоне-2021/2022. Впервые Конор сыграл в сентябре 2021-го во встрече Кубка лиги с «Норвичем», когда ему было всего 18 лет. А в декабре того года Брэдли провёл свой первый и пока последний матч в Лиге чемпионов. Впрочем, выход на замену в игре группового этапа с «Миланом» был чистой формальностью, неким поощрением от немецкого тренера. Североирландец побегал на «Сан-Сиро» одну-две минуты и успел на поле только отпраздновать с командой победу со счётом 2:1.

С целью развития одарённого футболиста Брэдли отдали в аренду «Болтону» на сезон-2022/2023. Конор поиграл сезон в Лиге 1 (третьем по уровню дивизионе английского футбола), поварился в мужском футболе. В 53 матчах за «Болтон» забил семь мячей и сделал шесть голевых передач. Закрывал там всю бровку, действуя как латераль, по итогам чемпионата был признан лучшим игроком года в команде. Тренер «Болтона» Иан Эватт, под руководством которого у Брэдли пока больше всего выступлений в профессионалах, расхваливал парня:

«Если кто-нибудь из «Ливерпуля» слушает это, то скажу: у него всё окей. Он замечательный молодой человек, и я не удивлён его выступлениями. Я говорил вам, насколько высоко мы ценим Брэдли и его характер. Он просто любит игру, любит футбол и хочет учиться – фантастическое отношение к делу».

Но Лига 1 – это Лига 1. Совсем другая история – закрепиться в «Ливерпуле». У Конора получается, а клуб оценил прогресс своего воспитанника и в декабре прошлого года продлил с ним контракт до лета 2027 года.

Вообще, Брэдли в «Ливерпуле» с 16 лет. До этого он тренировался на родине в полупрофессиональном клубе «Дангэннон Свифтс». Но ещё с девяти лет Конор занимался в североирландском центре развития, созданном «Ливерпулем». И болел – за «красных». Любопытно, что до переезда в Англию он считался скорее фланговым форвардом.

Появление Брэдли в «Ливерпуле» – уникальное событие для Северной Ирландии. Конор стал первым футболистом из этой страны с 1954 года, который сыграл на «красных». Его предшественник Сэмми Смит провёл в составе «Ливерпуля» 44 матча.

Если в команде Клоппа правый защитник только пытается закрепиться в стартовом составе, то в сборной Северной Ирландии Брэдли до травмы был основным игроком. Выходил с первых минут в матчах квалификации Евро-2024. Конор дебютировал за национальную команду ещё в марте 2021-го, а сейчас у него 13 матчей в сборной. Причём без результативных действий. Северная Ирландия слаба в атаке, заняла предпоследнее место в своей отборочной группе. Но, возможно, когда-нибудь Брэдли всё-таки повезёт сыграть на чемпионате Европы или Кубке мира, ведь даже североирландцы попадали на Евро.

Прорыв Брэдли – повод для Клоппа задуматься о том, где должен находиться Александер-Арнольд. Кажется, ему пора менять позицию. Почему бы Тренту не превратиться в центрхава, освободив место для Конора?