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Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем Холанда в «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем Холанда в «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу будущего нападающего клуба Эрлинга Холанда.

«Я не знаю по поводу переговоров с Холандом по новому контракту. Интерес «Реала» может ускорить переговоры? Не могу сказать, я к этому не причастен. Мы любим его, хотим, чтобы он надолго остался в этом клубе. Мы счастливы, что он у нас есть, надеюсь, он счастлив быть с нами — это я знаю», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Холанд может продолжить карьеру в «Реале».

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.

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