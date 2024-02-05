Уткин объяснил нежелание Мамаева играть в Медиалиге

Известный спортивный комментатор Василий Уткин высказался о нежелании бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Павла Мамаева выступать в Медиалиге.

«Вот уж прав парень. Его медиакарьера была частью профессиональной! Навеселился уже человек», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее Мамаев заявил, что не видит смысла в своих выступлениях в Медиалиге.

Павел Мамаев объявил о завершении карьеры 25 февраля 2023 года. Последней командой в карьере Мамаева стали подмосковные «Химки». Также полузащитник защищал цвета ЦСКА, «Краснодара», «Торпедо» и «Ростова». За сборную России Мамаев провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.