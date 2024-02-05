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«Челси» заинтересован в приглашении Хаби Алонсо на пост главного тренера

«Челси» заинтересован в приглашении Хаби Алонсо на пост главного тренера
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«Челси» рассматривает возможность назначения наставника леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо на пост главного тренера.

Как сообщает Sports Zone в соцсетях, в «Челси» заинтересованы в приглашении испанца, поскольку владельцам и руководству лондонского клуба нравится работа Алонсо в немецкой Бундеслиге.

Напомним, Алонсо называют одним из главных кандидатов на замену Юргену Клоппу, который ранее в январе объявил об уходе из «Ливерпуля» по завершении нынешнего сезона.

На данный момент «Байер» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Команда Алонсо после 20 матчей набрала 52 очка – 16 побед и четыре ничьих. «Бавария» отстаёт от «аптекарей» на два очка (16 побед, две ничьих и два поражения).

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