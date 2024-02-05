Лаутаро Мартинес ответил на вопрос о своём будущем в «Интере»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал о переговорах по новому контракту с миланским клубом.

«Пока что никаких новостей нет. Мы ведём переговоры и обсуждаем условия. Мы на верном пути. Я очень счастлив в «Интере», так что не о чем беспокоиться. Нужно просто поговорить и достичь соглашения», — приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, аргентинец выступает за «Интер» с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 29 матчей за «нерадзурри» во всех официальных турнирах, отметился 22 голами и пятью результативными передачами. Текущее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

«Интер» обыграл «Наполи» и стал обладателем Суперкубка Италии: