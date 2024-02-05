В «Реале» опасаются конфликта между Мбаппе и Винисиусом

В «Реале» обеспокоены будущими отношениями нападающих Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе. Ранее сообщалось, что французский футболист принял решение покинуть «ПСЖ» по окончании сезона и присоединиться к мадридскому клубу.

По информации Todofichajes, в стане «сливочных» опасаются конфликта интересов игроков, поскольку они выступают на одной позиции. Кроме того, Мбаппе рассматривается в качестве главной звезды команды, из-за чего Винисиус может оказаться в тени француза. В связи с этим бразилец может задуматься над сменой клубной прописки.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и записал на свой счёт шесть результативных передач.

Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова после матча ЛЧ: