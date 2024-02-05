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Президент «Реала» одним словом отреагировал на вопрос о переходе Килиана Мбаппе

Президент «Реала» одним словом отреагировал на вопрос о переходе Килиана Мбаппе
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на вопрос журналиста о возмодном трансфере в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Перес направлялся в офис в сопровождении сотрудников клуба, когда ему на пути встретился журналист. Последний задал вопрос президенту, действительно ли «Реал» подписывает контракт со звёздным французом, на что Флорентино ответил «Оригинально», — цитирует слова президента El Chiringuito.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее ряд авторитетных источников сообщили о том, что Килиан Мбаппе согласовал контракт с «Реалом» и о громкой сделке должно быть объявлено в амое ближайшее время, однако пока никакого объявления о трансфере не последовало.

По сведениям источников, Мбаппе присоединится к «Реалу» на правах свободного агента по окончанию нынешнего сезона.

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