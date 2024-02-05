Нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду исполнилось 39 лет

Именитому нападающему саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сегодня, 5 февраля, исполнилось 39 лет.

Многие популярные интернет-издания на страницах своих соцсетей поздравили легендарного футболиста с этим событием.

Напомним, Криштиану Роналду начал профессиональную карьеру в португальском «Спортинге», где во время очного товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед» был замечен тогдашним тренером манкунианцев Алексом Фергюсоном. Спустя некоторое время Роналду подписал контракт с «МЮ», за который выступал на протяжении нескольких лет. Далее Криштиану пополнил состав мадридского «Реала». С периодом карьеры в испанском клубе у португальца связаны самые весомые и яркие достижения. Далее Роналду выступал на «Ювентус» и вернулся в «МЮ», откуда ушёл из-за конфликта к главным тренером Эриком тен Хагом, подписав контракт с саудовским «Аль-Насром», за который выступает по сегодняшний день.

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