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Карим Бензема отреагировал на критику в адрес Лионеля Месси

Карим Бензема отреагировал на критику в адрес Лионеля Месси
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Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема высказал своё мнение по поводу людей, которые критикуют звёздного футболиста «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Любой, кто критикует Лионеля Месси, ничего не смыслит в футболе», — цитирует слова Бензема популярный аккаунт BeksFCB в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Карим Бензема не покинет саудовский чемпионат в период открытия январского трансферного окна.

Вчера Лионель Месси подвергся критике фанатов в Гонконге. Как сообщалось, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» отказывался от просьб сфотографироваться и был необщительным, в отличие от товарищей по команде, которые предоставили футболки с автографами, и совладельца клуба Дэвида Бекхэма, который с удовольствием позировал для фотографий.

Фанаты в Гонконге освистали Месси и Суареса

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