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Антон Миранчук попал в сферу интересов турецкого «Трабзонспора»

Антон Миранчук попал в сферу интересов турецкого «Трабзонспора»
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Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в переходе полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука. Об этом сообщил FutsHaber в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что клуб планирует в ближайшее время сделать предложение игроку.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинёв сообщил «Чемпионату», что Миранчук принял решение провести остаток сезона в составе железнодорожников. Также представитель игрока отметил, что летом Антон примет решение о месте продолжения карьеры. Соглашение полузащитника с «Локомотивом» заканчивается летом 2024 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 17 матчей, в которых забил два мяча и оформил три голевые передачи. Также на счету полузащитника семь игр, два гола и два ассиста в Фонбет Кубке России.

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