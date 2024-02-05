Денис Бояринцев назвал трёх лучших легионеров в истории «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев назвал трёх лучших легионеров в истории московского клуба.

«Первый, без шансов для других, Видич. Сразу понял: Неманья быстро перерастёт уровень российского футбола. Крепкий, высокий, а головой как играл!

Второй — Алекс. Очень нравились его мысли, поражала техника, видение поля. Честно, думал, он, как и Неманья, уедет в топ-5 лиг. Но, к сожалению, вернулся в Бразилию. Вроде как были семейные проблемы.

Третий — давайте Йиранек. Выбираю между (Эмануэлем) Погатецом и Мартином, но пусть будет чех. С ним мы провели длительный период в «Спартаке», он банально был дольше в этом клубе», — приводит слова Бояринцева Sport24.

Напомним, во время своей футбольной карьеры Бояринцев выступал за «Носту» (1998–2000), казанский «Рубин» (2001–2004), московский «Спартак» (2005–2007, 2009), ярославский «Шинник» (2008), «Сатурн» (2010), «Томь» (2011–2012) и ряд других российских команд.

Свою тренерскую карьеру он начал в 2014 году в московском «Торпедо». В этом же году он руководил молодёжным составом чёрно-белых в первенстве дублирующих команд в Премьер-Лиге. С 26 февраля 2016 года по сентябрь 2017-го он являлся старшим тренером новотроицкой «Носты» (ПФЛ). В качестве главного тренера Денис работал в «Текстильщике», «Родине», «Новосибирске» и саратовском «Соколе».