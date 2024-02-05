Денис Бояринцев описал идеального тренера для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев описал портрет идеального тренера для московского «Спартака».

«С опытом побед, который что-то выиграл. С железной дисциплиной, но не самодур, чтобы не рубил с плеча. И неплохо было бы тренеру иметь спартаковское прошлое. В моём понимании идеальный для «Спартака» — Станислав Черчесов. И опыт побед, и дисциплина. Если Абаскаль уйдёт летом — Саламыч очевидный вариант», —приводит слова Бояринцева Sport24.

Напомним, Черчесов уже возглавлял «Спартак» в период с 2007 по 2008 год. Под его руководством красно-белые стали серебряными призёрами чемпионата России в сезоне-2007.

Испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Москвичи завершили первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков по итогам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Зенитом» на выезде.