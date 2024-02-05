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Деку — об игроке «Барселоны» Виторе Роке: вы убили парня ещё до того, как он начал играть

Деку — об игроке «Барселоны» Виторе Роке: вы убили парня ещё до того, как он начал играть
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Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о 18-летнем бразильском нападающем Виторе Роке.

«Витор Роке? Я думаю, вы уже убили парня ещё до того, как он начал играть. Мы заплатили за него € 30 млн, а остальное зависит от его выступления. Надеюсь, нам придётся выплачивать бонусы, как это было с Педри.

«Роке — бомбардир, но с другим профилем, чем у (Марка) Гиу. У нас нет никого, кто атакует через свободное пространство, и мы хотим, чтобы он делал это так, как это делали Суарес и Это'О, без сравнений», — приводит слова Деку La Vanguardia.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, бразильский нападающий присоединился к «Барселоне» нынешней зимой. За это время 18-летний форвард успел принять участие в семи матчах, в которых забил два гола. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Роке составляет € 40 млн.

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