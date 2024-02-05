«Не ожидал заявления Хави». Деку — об уходе испанца с поста главного тренера «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился эмоциями от заявления Хави об уходе с поста главного тренера клуба после окончания нынешнего сезона.

«Я не ожидал заявления Хави. Я работал с ним изо дня в день, и мы планировали подписание контрактов, подобных контракту с Витором Роке, в течение нескольких недель, а также решали, нужно ли нам подписывать контракт в январе из-за травмы Бальде», — приводит слова Деку La Vanguardia.

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Напомним, Хави в прошлом месяце объявил, что покинет должность главного тренера каталонцев после окончания сезона-2023/2024.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Хави набрали 50 очков за 23 тура. В следующем матче турнира сине-гранатовые в родных стенах сразятся с «Гранадой».